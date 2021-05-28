ЕС предлагает Еревану и Баку помощь в делимитации и демаркации границ

ЕС в пятницу призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации на границе между ними и предложил помощь в делимитации и демаркации границ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Европейской внешнеполитической службы.

"Последние события на границе между Арменией и Азербайджаном является и опасными, и тревожными. Нужна немедленная деэскалация. Европейский союз призывает обе стороны воздержаться от любых дальнейших военных развертываний и действий. Все силы должны вернуться к позициям, занятым до 12 мая, и обе стороны должны принять участие в переговорах по делимитации границ и демаркации ", - говорится в заявлении.

Также ЕС призвал Азербайджан немедленно освободить всех военнопленных и задержанных.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, включая предложения по возможной международной наблюдательной миссии" - отметили в ЕС.

"ЕС готов предоставить опыт и помощь по делимитации границ и демаркации, а также поддержать крайне необходимые меры по укреплению доверия с целью продвижения к устойчивому мира и процветания для Южного Кавказа", - сказано в заявлении.

Как известно, новый виток обострения между Арменией и Азербайджаном начался с 12 мая. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что военные Азербайджана пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. В МИД Азербайджана в ответ заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года.

25 мая на этой же приграничной территории произошла перестрелка, в результате которой погиб армянский военный.

27 мая Армения заявила о захвате военными Азербайджана шестерых армянских солдат, когда те выполняли инженерные работы/ В Азербайджане на это ответили, что захваченные армянские военные зашли вглубь территории Азербайджана в составе двух диверсионно-разведывательных групп, поэтому были разоружены и задержаны. Армения заявляет, что солдаты находились на территории собственной страны.

Пашинян выступил с официальным предложением разместить на границе международных наблюдателей, назвав ситуацию "взрывоопасной".

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война.