Глава уряду Вірменії наполягає, що шістьох військових схопили на території самої Вірменії

Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян наполягає, що військові Азербайджану захопили вірменських солдатів на території самої Вірменії, де вони мали повне право перебувати, і назвав цей інцидент викраденням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Це фактично не захоплення у полон, а викрадення з суверенної території Вірменії", - заявив Пашинян.

За його словами, шестеро вірменських військових здійснювали мінування для укріплення кордону на суверенній території країни.

"Варто наголосити, що роботи проводилися разом зі встановленням попереджувальних знаків. Іншими словами, це робилося не з диверсійною метою - паралельно встановлювалися знаки про замінування. Ці роботи проводилися для підвищення захисту наших кордонів", - сказав Нікол Пашинян.

Він додав, що обставини інциденту необхідно з’ясувати, але вже очевидно, що йдеться не про захоплення в полон, а викрадення вірменських військових з території Вірменії.

Нагадаємо, раніше Міноборони Вірменії заявило, що вранці 27 травня військові Азербайджану захопили у полон шістьох вірменських солдатів, коли ті виконували інженерні роботи у прикордонній зоні Гегаркунікської області.

В Азербайджані на це відповіли, що захоплені вірменські військові зайшли вглиб території Азербайджану у складі двох диверсійно-розвідувальних груп, тому були роззброєні та затримані.

25 травня на цій же прикордонній території сталася перестрілка, внаслідок якої загинув вірменський військовий. Офіційний Баку назвав це нещасним випадком.

Як відомо, новий виток загострення між Вірменією та Азербайджаном почався з 12 травня. Глава уряду Нікол Пашинян заявив, що військові Азербайджану перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. Прем’єр назвав це "диверсійним просуванням".

В МЗС Азербайджану у відповідь заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року, які раніше були недоступні через несприятливі погодні умови. Також МЗС Азербайджану заявило, що керується картами, які "визначають лінію кордону між Вірменією та Азербайджаном".

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.