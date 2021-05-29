У Держдепі пропонують наступного року виділити Україні $255 млн допомоги

Державний департамент США в своєму бюджетному запиті на 2022 бюджетний рік передбачив 255 млн доларів допомоги Україні, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Фінансування прискорить реформи з метою подолання корупції, підвищення прозорості та підзвітності, включаючи шляхом розширення ініціатив електронного урядування; сприятиме інституційним реформам і необхідному навчанню задля європейської інтеграції; покращить бізнес клімат та торгівельні можливості", - зокрема йдеться в обґрунтуванні, поданому Держдепом до Конгресу США.

У відомстві також наголосили на важливості підтримки аграрного сектору та реформ в сфері енергетики, підвищенні енергоефективності та реформуванні нафтогазової компанії в Україні.

Окремо в обґрунтуванні наголошується на важливості демократичних та економічних реформ, підтримки громадянського суспільства, судової реформи, покращення доступу до безсторонньої інформації та подолання сумнівів щодо вакцинацій.

Адміністрація президента США Джо Байдена направила до Конгресу 28 травня проєкт бюджету країни на 2022 фінансовий рік.

Перший після обрання Байденом президентом США проєкт бюджету передбачає збільшення державних витрат до 6 трильйонів доларів. Його частиною є великі інфраструктурні проєкти, про які раніше оголошував президент – "План підтримки американських родин" і "Американський план зайнятості". За рахунок великих державних інвестицій передбачається подолати наслідки пандемії COVID-19.

Оборонний бюджет обсягом 715 мільярдів доларів передбачає зміщення уваги зі старих систем озброєння на модернізацію ядерного арсеналу в інтересах стримування Китаю. У цілому витрати на оборону зростуть на 1,7 відсотка порівняно з бюджетом на 2021 рік.