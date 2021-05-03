Держсекретар США обговорив з прем’єром Чехії дестабілізуючі дії Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем погодились з необхідністю зберігати рішучість у відповідь на дестабілізуючі дії Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса, оприлюдненій в неділю.

"Держсекретар Блінкен підкреслив солідарність США з Чеською Республікою в її мужній відповіді на підривні і смертоносні дії Росії на чеській землі. Держсекретар Блінкен і прем'єр-міністр Бабіш погодилися з необхідністю збереження єдності і рішучості у відповідь на дестабілізуючі дії Росії", - йдеться у заяві речника.

У Держдепі наголосили, що рішення чеського уряду виключити Росатом з тендера на АЕС Дуковани і різко скоротити присутність російської розвідки в Празі підвищили безпеку Чехії та всього Альянсу НАТО.

Як відомо, відносини між Росією та Чехією суттєво погіршились після того, як Прага звинуватила російських агентів в організації вибухів на військових складах у 2014 році. Більше про це читайте у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ

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