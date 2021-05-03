Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии дестабилизирующие действия России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем согласились с необходимостью сохранять решимость в ответ на дестабилизирующие действия России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, обнародованном в воскресенье.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ​​ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш согласились с необходимостью сохранения единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России", - говорится в заявлении представителя.

В Госдепе отметили, что решение чешского правительства исключить Росатом с тендера на АЭС Дукованы и резко сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и всего Альянса НАТО.

Как известно, отношения между Россией и Чехией существенно ухудшились после того, как Прага обвинила российских агентов в организации взрывов на военных складах в 2014 году. Больше об этом читайте в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

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