Прем’єр-міністр Британії одружився на таємній церемонії

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон одружився зі своєю нареченою Керрі Сімондс на таємній церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами представника Даунінг-стріт, весілля відбулося у вигляді "невеликої церемонії" в суботу вдень.

Молодята у саду резиденції прем'єр-міністра після весілля

Представник додав, що наступного літа пара знову відсвяткує весілля зі сім'єю і друзями.

Газета The Mail on Sunday повідомила, що на церемонію в короткі терміни були запрошені 30 гостей - максимальна кількість учасників, дозволена відповідно до коронавірусних обмежень в Англії.

Газета The Sun повідомила, що старші помічники на Даунінг-стріт не знали про весілля заздалегідь.

Невелика кількість церковних чиновників брала участь в підготовці католицької церемонії.

Хоча Джонсон був одружений двічі, Римо-католицька церква дозволяє розлученим повторно одружуватися, якщо попередні шлюби укладалися за межами Римо-католицької церкви.

ЗМІ вперше пов’язали Сімондс та Джонсона у романтичних стосунках на початку 2019 року. Пара розповіла про заручини та вагітність Сімондс у лютому 2020 року. Їхній син Вілфред народився в квітні минулого року.

Джонсон і його попередня дружина Марина Вілер оголосили в 2018 році про розлучення після 25 років шлюбу.

Борис Джонсон став першим за майже 200 років прем'єр-міністром, який одружився на своїй посаді. Останнім прем'єр-міністром, що одружився на своїй посаді в 1822 році, був Роберт Бенкс Дженкінсон.