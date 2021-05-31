Данія допомагала США стежити за Меркель і іншими європейськими політиками – ЗМІ

Агентство національної безпеки США (АНБ) використовувало партнерство з підрозділом зовнішньої розвідки Данії, щоб шпигувати за вищими чиновниками сусідніх країн, включаючи канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Такі висновки є результатом внутрішнього розслідування в Данській службі оборонної розвідки з 2015 року щодо ролі АНБ у партнерстві.

За даними розслідування, яке охоплювало 2012 та 2014 роки, АНБ використовувала данські інформаційні кабелі для шпигунства за вищими посадовими особами Швеції, Норвегії, Франції та Німеччини, включаючи колишнього міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та колишнього лідера опозиції Німеччини Піра Штайнбрюка.

На запитання про коментар щодо розслідування прессекретар німецької канцелярії заявив, що про ці звинувачення стало відомо лише з запитання журналістів та відмовився надалі коментувати.

Данія, близький союзник США, розміщує кілька ключових станцій посадки підводних інтернет-кабелів до Швеції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів та Великої Британії.

Внутрішнє розслідування в розвідувальній службі Данії було розпочато в 2014 році після занепокоєння з приводу витоків від Едварда Сноудена роком раніше, що розкривали, як працює АНБ.

"Це гротескно, що дружні спецслужби справді перехоплюють і підглядають за вищими представниками інших країн. Політично я вважаю це скандалом", - сказав Штайнбрюк німецькому мовнику ARD.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст сказав шведському телеканалу SVT, що "вимагає повної інформації про ці речі". Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен заявив телерадіокомпанії NRK, що "слід сприймати звинувачення серйозно".

Рішення від серпня минулого року про відсторонення керівника розвідувальної служби Данії та трьох інших посадових осіб з їхніх посад після критики та звинувачень у серйозних правопорушеннях з боку незалежної ради, яка контролює підрозділ, було зосереджене навколо розслідування 2015 року.

Торік уряд Данії заявив, що розпочне розслідування справи на основі інформації зі звіту викривача. Очікується, що це розслідування завершиться пізніше цього року.