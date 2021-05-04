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На концерт з "паспортом здоров’я": Данія послаблює карантин

Вівторок, 4 травня 2021, 13:44

Данія з 6 травня перейде до суттєвого послаблення карантинних обмежень, що діяли у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters та DR.

Школярі початкової повноцінно відновлять навчання у класах, для решти це послаблення почнеться з 21 травня. 

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Також з обмеженням на дозволену кількість відвідувачів відкриваються театри, кінотеатри, концертні зали та спортзали.

При цьому, відвідувачі для відвідання цих закладів повинні будуть показати "паспорт здоров’я", що засвідчує вакцинацію від коронавірусу, або ж те, що вони вже перехворіли на коронавірус, або негативний результат тесту, зробленого не більш ніж 72 години тому. 

Скасовується вимога про резервацію столика у ресторанах чи барах заздалегідь, а також вимога закінчувати приватні вечірки після 11 вечора. 

Як повідомляє DR, з 21 травня планується дозволити компаніям поступово повертати працівників з дистанційної роботи в офіси. 

З цієї дати також дозволять (теж з "паспортом здоров’я") масові заходи за участі не більше 2000 осіб надворі і з поділом на менші секції, а після 1 серпня, якщо ситуація кардинально не зміниться, будуть дозволені події до 5000 учасників. 

Водночас, вже низка фестивалів, які щорічно проходять у Данії, один за одним заявили про скасування на 2021 рік.

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