Фінляндія хоче вимагати від мандрівників довідку про відсутність коронавірусу
Міністерство соціального забезпечення та охорони здоров'я Фінляндії готує нову модель в'їзду в країну в умовах пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.
Мета нововведення - посилити і спростити контроль на кордонах, особливо в портах і аеропортах, в ситуації, коли пасажиропотік збільшиться в міру зняття коронавірусних обмежень.
Пріоритетною є модель, при якій транспортні компанії будуть перевіряти довідки про відсутність коронавірусу вже в країні відправлення замість того, щоб направляти людей на медичну перевірку після прибуття в країну.
При новій моделі ковідні паспорти пасажирів можна буде вибірково перевіряти на кордоні з тим, щоб не створювати заторів на пунктах пропуску.
В даний час Фінляндія не вимагає від в'їжджаючих в країну довідки про відсутність коронавірусу.
У той же час окремі транспортні компанії, в тому числі Finnair і судноплавні компанії, таку вимогу вже ввели.