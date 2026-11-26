Наразі Литва не бачить підстав для закриття своїх пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Про це заявив у середу новопризначений голова прикордонної служби країни Донатас Шкарнуліс, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Він зробив заяву після того, як Естонія ухвалила рішення закрити свої пункти пропуску з Росією з грудня через підозру у спробі диверсії, пов’язаної з російською військовою розвідкою.

"Я не вважаю, що ситуація досягла такого рівня, коли потрібно закривати пункти пропуску", – сказав Шкарнуліс.

Шкарнуліс зазначив, що кордон Литви з російським ексклавом Калінінградською областю все ж вимагає пильної уваги, додавши, що влада відстежує потенційні загрози безпеці вздовж усього кордону.

З жовтня литовські військові надають допомогу прикордонникам у Калінінградській області. Термін їхнього перебування там продовжено до кінця листопада.

"Я б сказав, що провокації можливі в однаковій мірі як на кордоні з Білоруссю, так і на кордоні з Російською Федерацією. Ми розуміємо, які в нас сусіди. Можуть виникнути різні ситуації. Ми однаково оцінюємо загрозу в обох випадках", – сказав Шкарнуліс.

Його коментарі пролунали на тлі розбіжностей у поглядах лідерів країн Балтії щодо того, як реагувати на останні проблеми безпеки.

Минулого тижня президент Литви Гітанас Науседа назвав рішення Естонії закрити кордон з РФ адекватною реакцією і заявив, що не виключає вжиття Литвою подібних заходів, якщо "зусилля" з дестабілізації регіону триватимуть.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс назвав крок Естонії помилкою, аргументуючи це тим, що закриття кордону було б нерозумним, якщо тільки всі три країни Балтії не вживуть однакових заходів.

Нагадаємо, 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.

Прем’єр Естонії Крістен Міхал заявив, що кордон з Росією залишиться закритим, доки не зміниться ситуація з безпекою.