В ЄС закликали Україну виконати рекомендації "Венеційки" щодо очищення ВРП

Європейський союз розраховує, що Україна дотримається рекомендацій Венеційської комісії щодо законопроєкту №5068 про конкурсний відбір і перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя - найвищого органу у системі суддівського самоврядування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Сподіваємось, ця дуже важлива думка прокладе шлях до встановлення процедури відбору до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (законопроект 3711-д), а також дасть напрямок поточним дискусіям щодо реформування Вищої ради суддів та нового закону про НАБУ", - написав Маасікас.

