У Латвії скасували концерт американського репера, що їздив виступати до Росії

Клуб у Ризі скасував запланований концерт американського репера Xzibit після того, як журналісти звернули увагу, що артист продовжував виступати у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє портал Delfi, пише "Європейська правда".

Журналісти порталу звернулися до адміністрації клубу Coyote Fly у столиці Латвії з приводу запланованого виступу репера Xzibit, який мав відбутися 19 вересня.

Публічно доступна інформація свідчить, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну репер не припинив виступати у РФ та минулого року провів там три концерти.

Після отримання інформації про діяльність артиста в Росії компетентні державні органи Латвії повідомили, що запланований концерт не може відбутися, а клуб скасував захід.

Водночас організатори зазначили, що "в їхньому розпорядженні немає інформації, яка б свідчила про політичний характер виступів артиста в Росії". Там пообіцяли ретельніше оцінювати публічну діяльність артистів перед початком співпраці з ними.

Напередодні посольство України у Люксембурзі висловило занепокоєння з приводу запланованого виступу російської оперної співачки Анни Нетребко у філармонії Люксембурга 15 червня та звернулось з цього приводу до відповідних органів влади.

У березні у Литві скасували концерти відомого німецького музиканта, колишнього учасника дуету Modern Talking Дітера Болена, через його висловлювання про Росію.

Нагадаємо, в січні театр Maggio Musicale Fiorentino у Флоренції скасував виступ російських артистів, які відкрито підтримують політику Кремля щодо України.

А в листопаді у Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала з пропутінськими музикантами.