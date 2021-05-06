Німецький Бундестаг схвалив привілеї для вакцинованих і тих, хто одужав

Німецький Бундестаг 6 травня схвалив розпорядження уряду країни про права для тих, хто отримав повне щеплення від COVID-19 або переніс це захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Планується, зокрема, скасувати для цих категорій осіб дію комендантської години та обмежень на соціальні контакти.

Уряд Німеччини схвалив цей документ 4 травня, тепер він має отримати "зелене світло" ще від представництва федеральних земель - Бундесрату. Раніше міністр охорони здоров'я Єнс Шпан зазначав, що нові правила можуть набути чинності 9 травня.

Повністю вакцинованими в Німеччині вважаються ті, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а якщо застосовувався препарат компанії Johnson & Johnson, то тут досить одного щеплення.

Мінімум однієї дозою вакцини на даний час щеплені понад 25,4 мільйона жителів країни.

Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців.

Слід зазначити, що у лютому канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловилась проти того, щоб вакциновані від коронавірусу мали якісь переваги над невакцинованими.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з питань безпеки, яка, як очікувалося, мала відбутися за фізичної присутності глав держав та урядів влітку, не відбудеться.