Немецкий Бундестаг одобрил привилегии для вакцинированных и выздоровевших

Немецкий Бундестаг 6 мая одобрил распоряжение правительства страны о правах для тех, кто получил полную прививку от COVID-19 или перенес это заболевание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часа и ограничений на социальные контакты.

Правительство Германии одобрило этот документ 4 мая, теперь он должен получить "зеленый свет" еще от представительства федеральных земель - Бундесрата. Ранее министр здравоохранения Йенс Шпан отмечал, что новые правила могут вступить в силу 9 мая.

Полностью вакцинированными в Германии считаются те, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса, а если применялся препарат компании Johnson & Johnson, то достаточно одной прививки.

Минимум одной дозой вакцины в настоящее время привиты более 25,4 миллиона жителей страны.

Для доказательства того, что человек выздоровел от коронавируса, необходимо предоставить положительный ПЦР-тест, которому не менее 28 дней, но не более шести месяцев.

Следует отметить, что в феврале канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против того, чтобы вакцинированы от коронавируса имели какие-то преимущества над невакцинированных.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности, которая, как ожидалось, должна была пройти с физическим присутствием глав государств и правительств летом, не состоится.