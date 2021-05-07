Украинские военные присоединятся к масштабным учениям НАТО

Украинские военные примут участие в отдельных мероприятиях во время многонациональных масштабных учений НАТО Defender Europe 21, которые начались с проведения десантирования американских военных и артиллерийских стрельб в рамках тренировки "Fires Shock" (Огневой удар) в Эстонии.

Об этом во время телефонного брифинга сообщил полковник Даниэль Миллер, командующий 41 бригады полевой артиллерии армии США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"В рамках мероприятий кампании "Огневой удар" одним из его центральных событий является обучение под названием Dynamic Front, которые в этом году будут проводиться как часть учений Defender на полигоне Графенвер (Германия). В рамках Dynamic Front мы используем боевую мощность 1800 участников с 16 стран НАТО со всей Европы, одна из которых включает участие Украины в этой тренировке. Все участники сосредоточат внимание на совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила", - отметил американский военный.

Руководитель 7-го тренировочного командования сухопутных войск США бригадный генерал Кристофер Норри отметил, что в широком смысле учения Defender Europe 21, как и другие учения, проводимые на регулярной основе, имеют целью повысить готовность и совместимость между силами США, союзниками по НАТО и странами-партнерами.

"Этим летом большая часть учений Defender будет сосредоточена вокруг Черного моря и региона Балкан... Тот факт, что мы будем проводить эти учения в регионе от высоких широт в Эстонии и дальше к Марокко в течение нескольких следующих месяцев, должен дать представление о масштабе этих учений. Мы проводим настоящие учения на этом театре этим летом, вместе с нашими лучшими союзниками, такими как Эстония", - отметил американский генерал.