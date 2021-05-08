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Молдова отримала додаткові 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Румунії

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Молдова отримала додаткові 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Румунії

Субота, 8 травня 2021, 10:17

У Молдову ввечері 7 травня прибули 100,8 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca з Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Президентка Мая Санду, оголосивши про прибуття нової партії препарату, закликала громадян приходити вакцинуватися, щоб країна могла швидше повернутися до нормального життя.

"Тепер у нас достатньо вакцин, щоб у найкоротші терміни вакцинувати якомога більше людей. Дякуємо Румунії", - заявила вона. 

Astăzi Republica Moldova a primit încă o donație din partea României de 100.800 de doze de vaccin AstraZeneca. Îndemn...

Опубліковано Maia Sandu Пʼятниця, 7 травня 2021 р.

Як повідомлялося, Румунія готується надати 100 тисяч доз AstraZeneca також Україні.

У МОЗ раніше заявили, що з 11 травня в країні поступово почнеться загальна вакцинація від коронавірусу. На 7 травня, щеплення отримали 171 820 осіб.

У Молдові вакцинація розпочалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech/Pfizer, також через COVAX. 

У квітні Молдова отримала також першу партію російської вакцини "Спутник V".


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