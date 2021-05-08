Молдова отримала додаткові 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Румунії
У Молдову ввечері 7 травня прибули 100,8 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca з Румунії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Президентка Мая Санду, оголосивши про прибуття нової партії препарату, закликала громадян приходити вакцинуватися, щоб країна могла швидше повернутися до нормального життя.
"Тепер у нас достатньо вакцин, щоб у найкоротші терміни вакцинувати якомога більше людей. Дякуємо Румунії", - заявила вона.
Astăzi Republica Moldova a primit încă o donație din partea României de 100.800 de doze de vaccin AstraZeneca. Îndemn...Опубліковано Maia Sandu Пʼятниця, 7 травня 2021 р.
Як повідомлялося, Румунія готується надати 100 тисяч доз AstraZeneca також Україні.
У МОЗ раніше заявили, що з 11 травня в країні поступово почнеться загальна вакцинація від коронавірусу. На 7 травня, щеплення отримали 171 820 осіб.
У Молдові вакцинація розпочалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.
Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech/Pfizer, також через COVAX.
У квітні Молдова отримала також першу партію російської вакцини "Спутник V".