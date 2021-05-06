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Румунія надасть Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Четвер, 6 травня 2021, 09:48

Румунія збирається надати Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав на пресконференції прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

"На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі для надання 100 000 доз вакцини Україні", - повідомив він.

Прем’єр додав, що також на фінальній стадії рішення про продаж до Молдови 200 000 доз вакцини в місяць. 

Як повідомлялося раніше, у травні-червні Польща планує поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, Молдова отримала свої перші дози вакцини від коронавірусу завдяки Румунії, саме з цієї партії почалася кампанія вакцинації.

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