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У французьких Альпах внаслідок сходження лавини загинули четверо туристів

Субота, 8 травня 2021, 16:46

У французьких альпах на території комуни Валуар внаслідок сходження лавини загинули четверо туристів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це розповіли у місцевій префектурі. 

Префект департаменту Паскаль Боло розповів, що загиблі туристи йшли двома різними групами. У складі першої було двоє людей, другої - троє, усі родом з Гренобля. З обох груп, які накрила лавина, вижила лише одна людина. Наймолодшому з загиблих було 42, найстаршому - 76 років. 

У рятувальній операції брали участь співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки. 

При цьому, зараз тривають пошуки у місці сходження ще однієї лавини, яка ймовірно накрила трьох людей. 

Екстрені служби попереджали про особливо високий ризик лавинної небезпеки цими вихідними - через підвищення температури після значних снігопадів. 

Раніше цього тижня в інших альпійських департаментах, Ізер та Верхні Альпи, внаслідок сходження лавин загинули п’ятеро людей. 

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