Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Представительство ЕС в Грузии заявило об уплате залога для освобождения оппозиционного лидера

Еврокомиссия утвердила контракт с BioNTech-Pfizer о дополнительных 1,8 млрд доз вакцины

У Зеленского не исключают, что НАТО еще может пригласить Украину к участию в саммите

Байден уверен, что скоро сможет встретиться с Путиным






Во французских Альпах в результате схождения лавины погибли четверо туристов

Суббота, 8 мая 2021, 16:46

Во французских Альпах на территории коммуны Валуар результате схода лавины погибли четверо туристов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщили в местной префектуре.

Префект департамента Паскаль Боло рассказал, что погибшие туристы шли двумя разными группами. В составе первой было два человека, второй - трое, все родом из Гренобля. Из обеих групп, которые накрыла лавина, выжил только один человек. Самому младшему из погибших было 42, самому старшему - 76 лет.

В спасательной операции участвовали сотрудники высокогорной жандармерии, два вертолета и две собаки.

При этом, сейчас ведутся поиски в месте схождения еще одной лавины, которая вероятно накрыла трех человек.

Экстренные службы предупреждали об особо высокой лавинной опасности в эти выходные - из-за повышения температуры после значительных снегопадов.

Ранее на этой неделе в других альпийских департаментах, Изер и Верхние Альпы, в результате схождения лавин погибли пять человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
инциденты
powered by lun.ua