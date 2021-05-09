У Литві підтвердили випадок бразильського штаму коронавірусу

У Литві виявлено випадок бразильського штаму коронавірусу, який швидше поширюється, і підвищує ризик більш серйозного перебігу хвороби.

Про це заявив фахівець з інфекційних захворювань, професор Саулюс Чаплінскас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, поки у світі не виявлено серйозних наслідків мутацій Сovid, але три штами (бразильський, південноафриканський і британський) класифікуються як мутації, що викликають стурбованість.

"Було виявлено, що віруси поширюються швидше, існує більш високий ризик серйозного перебігу хвороби, люди середнього віку частіше серйозно хворіють, і, на жаль, захисний ефект вакцин нижче", - сказав Чаплінскас.

Говорячи конкретно про бразильський штам, професор зазначив, що він викликає більш важкий перебіг хвороби приблизно в 2,6 рази частіше (ніж перший діагностований варіант вірусу) і що люди потрапляють в реанімацію в 2,2 рази частіше.

"Порівнюючи ці три штами, бразильський за ступенем тяжкості захворювання - посередині. Найсерйозніший - це південноафриканський, потім бразильський, потім британський", - сказав Чаплінскас.

За словами професора, немає даних про те, скільки частинок потрібно вдихнути людині, щоб заразитися коронавірусом, і чим це відрізняється при порівнянні першого варіанту вірусу зі штамами.

Чаплінскас вважає, що може знадобитися щорічна модифікація вакцини, як це зараз відбувається у випадку з сезонним грипом.