В Литве подтвердили случай бразильского штамма коронавируса

В Литве выявлен случай бразильского штамма коронавируса, который быстрее распространяется, и повышает риск более серьезного течения болезни.

Об этом заявил специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, пока в мире не выявлено серьезных последствий мутаций Сovid, но три штамма (бразильский, южноафриканский и британский) классифицируются как мутации, вызывающие озабоченность.

"Было обнаружено, что вирусы распространяются быстрее, существует более высокий риск серьезного течения болезни, люди среднего возраста чаще серьезно болеют, и, к сожалению, защитный эффект вакцин ниже", - сказал Чаплинскас.

Говоря конкретно о бразильском штамме, профессор отметил, что он вызывает более тяжелое течение болезни примерно в 2,6 раза чаще (чем первый диагностированный вариант вируса) и что люди попадают в реанимацию в 2,2 раза чаще.

"Сравнивая эти три штамма, бразильский по степени тяжести заболевания - посередине. Самый серьезный - это южноафриканский, затем бразильский, затем британский", - сказал Чаплинскас.

По словам профессора, нет данных о том, сколько частиц нужно вдохнуть человеку, чтобы заразиться коронавирусом, и чем это отличается при сравнении первого варианта вируса со штаммами.

Чаплинскас считает, что может потребоваться ежегодная модификация вакцины, как это сейчас происходит в случае с сезонным гриппом.