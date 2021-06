У ЄС привітали ухвалення Радою закону про цифровізацію системи кримінального судочинства

У Європейському Союзі привітали ухвалення Верховною радою законопроєкту №5246 щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

Відповідну заяву розмістив у своєму Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Вітаю ухвалення українським парламентом проєкту закону №5246, що уможливлює цифровізацію системи кримінального судочинства. Це допоможе запустити інноваційну систему e-Case, розроблену Антикорупційною ініціативою ЄС для НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду та виконати одну з умов надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС", - написав він.

