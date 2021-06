В ЕС приветствовали принятие Радой закона о цифровизации системы уголовного судопроизводства

В Европейском Союзе приветствовали принятие Верховной радой законопроекта №5246 о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Соответствующее заявление разместил в своем Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Приветствую принятие украинским парламентом проекта закона №5246, что делает цифровизацию системы уголовного судопроизводства. Это поможет запустить инновационную систему e-Case, разработанную Антикоррупционной инициативой ЕС для НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда и выполнить одно из условий предоставления Украине макрофинансовой помощи от ЕС", - написал он.

Welcome adoption by @ua_parliament of draft law 5246 enabling digitalisation of criminal justice system. It will help launch the innovative e-Case system developed by @EUACI_Ukraine for NABU, SAPO, HACC & fulfil a condition for EU macro-fin support to UA #MovingForwardTogether pic.twitter.com/LfTNp88dwL