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В ЕС приветствовали принятие Радой закона о цифровизации системы уголовного судопроизводства

Вторник, 1 июня 2021, 14:59

В Европейском Союзе приветствовали принятие Верховной радой законопроекта №5246 о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Соответствующее заявление разместил в своем Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Приветствую принятие украинским парламентом проекта закона №5246, что делает цифровизацию системы уголовного судопроизводства. Это поможет запустить инновационную систему e-Case, разработанную Антикоррупционной инициативой ЕС для НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда и выполнить одно из условий предоставления Украине макрофинансовой помощи от ЕС", - написал он.

По данным на сайте Верховной рады, проект приняли во втором чтении 1 июня.

За проголосовали 276 депутатов, против - 8, воздержались - 57, 31 - не участвовали в голосовании.

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