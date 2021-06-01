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Президент Вірменії призначив нового посла в Україні

Вівторок, 1 червня 2021, 18:21

Президент Вірменії призначив Володимира Карапетяна новим послом в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Призначити Володимира Карапетяна надзвичайним і повноважним послом Республіки Вірменія в Україні терміном на три роки (резиденція в Києві)", - йдеться в тексті указу.

Карапетян раніше був прессекретарем прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Нагадаємо, ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні залишається напруженою з 12 травня, коли Єреван звинуватив Баку у вторгненні на суверенну територію Республіки Вірменії.

Азербайджан заперечує це, наполягаючи на тому, що ЗС Азербайджану займають належні Азербайджану території згідно адміністративного кордону радянського періоду.

ОДКБ і Росія, в які Вірменія звернулася за допомогою в якості військово-політичного союзу, запропонували провести делімітацію з подальшою демаркацією вірмено-азербайджанського кордону.

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