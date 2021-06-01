Президент Вірменії призначив нового посла в Україні
Президент Вірменії призначив Володимира Карапетяна новим послом в Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.
"Призначити Володимира Карапетяна надзвичайним і повноважним послом Республіки Вірменія в Україні терміном на три роки (резиденція в Києві)", - йдеться в тексті указу.
Карапетян раніше був прессекретарем прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
Нагадаємо, ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні залишається напруженою з 12 травня, коли Єреван звинуватив Баку у вторгненні на суверенну територію Республіки Вірменії.
Азербайджан заперечує це, наполягаючи на тому, що ЗС Азербайджану займають належні Азербайджану території згідно адміністративного кордону радянського періоду.
ОДКБ і Росія, в які Вірменія звернулася за допомогою в якості військово-політичного союзу, запропонували провести делімітацію з подальшою демаркацією вірмено-азербайджанського кордону.