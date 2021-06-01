Президент Армении назначил нового посла в Украине

Президент Армении назначил Владимира Карапетяна новым послом в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Назначить Владимира Карапетяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Украине сроком на три года (резиденция в Киеве)", - говорится в тексте указа.

Карапетян ранее был пресс-секретарем премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая, когда Ереван обвинил Баку во вторжении на суверенную территорию Республики Армении.

Азербайджан отрицает это, настаивая на том, что ВС Азербайджана занимают принадлежащие Азербайджану территории согласно административной границе советского периода.

ОДКБ и Россия, в которые Армения обратилась за помощью в качестве военно-политического союза, предложили провести делимитацию с последующей демаркацией армяно-азербайджанской границы.