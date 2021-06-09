Європарламент схвалив запровадження ковідного сертифіката ЄС

Європарламент підтримав запровадження європейського цифрового COVID-сертифіката, покликаного забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пленарне засідання прийняло новий Регламент ЄС щодо цифрових COVID-сертифікатів 546 голосами проти 93 та 51 утримались (сертифікати для громадян ЄС) та 553 проти 91 та 46 утрималися (сертифікати для громадян третіх країн).

Сертифікат буде виданий національними органами безкоштовно та буде доступний у цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код.

Документ засвідчуватиме, що людина була щеплена проти COVID-19, нещодавно отримала негативний результат тесту або вилікувалась від інфекції. На практиці це будуть три окремі сертифікати. Спільна система ЄС дозволить зробити сертифікати сумісними та перевіреними в Європейському союзі, а також запобігти шахрайству та підробці.

Система застосовуватиметься з 1 липня 2021 року та діятиме протягом 12 місяців. Сертифікат не буде передумовою вільного пересування і не буде вважатися проїзним документом.

Усі країни ЄС повинні приймати сертифікати про щеплення, видані в інших державах-членах для вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Держави-члени самі вирішують, чи приймають вони також сертифікати на вакцини, перелічені Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) для екстреного використання.

Тепер текст повинен бути офіційно прийнятий Радою ЄС та опублікований в Офіційному журналі для негайного набрання чинності та застосування з 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

Рада ЄС також затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.

Детальніше читайте у статті Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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