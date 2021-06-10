Прем'єр Іспанії заявив, що вакцинованих "Спутником V" потрібно пускати в ЄС

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає за необхідне дозволити вільний в'їзд до країн Євросоюзу людям, вакцинованим від коронавірусу російським препаратом "Спутник V".

Про це він заявив під час візиту в Аргентину, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на аргентинське видання Clarin.

"Це одна з дискусій, які ми ведемо в Європейському союзі. Що потрібно зробити, так це застосувати величезну дозу здорового глузду. Хоча ця вакцина не схвалена на європейському континенті, препарат все ж є вакциною і він не повинен бути перешкодою мобільності між континентами або при в'їзді до Європи", - сказав Санчес.

Він також додав, що для в'їзду в регіон необхідно мати цифровий Сovid-сертифікат Європейського Союзу, який буде діяти у всіх країнах блоку з 1 липня.

В Аргентині широко використовується російська вакцина, тому питання в'їзду в ЄС актуальне для цієї країни.

Іспанія вже відкрила свої кордони для вакцинованих від коронавірусу, але рішення не стосується тих, хто був дві дози "Спутник" V, а це більшість з тих, хто був вакцинований в Аргентині.

Раніше повідомлялося, що Хорватія визнаватиме довідки про щеплення російською вакциною від коронавірусу "Спутник V" для допуску мандрівників на свою територію.

Водночас однозначно не зрозуміло, чи це поширюватиметься лише на громадян ЄС та їхніх родичів, чи всіх мандрівників з третіх країн.