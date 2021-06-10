Премьер Испании заявил, что вакцинированных "Спутником V" нужно пускать в ЕС

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает необходимым разрешить свободный въезд в страны Евросоюза людям, получившим прививки от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Об этом он заявил во время визита в Аргентину, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на аргентинское издание Clarin.

"Это одна из дискуссий, которые мы ведем в Евросоюзе. Что нужно сделать, так это применить огромную дозу здравого смысла. Хотя эта вакцина не одобрена на европейском континенте, препарат все же является вакциной, и он не должен быть препятствием мобильности между континентами или при въезде в Европу ", - сказал Санчес.

Он также добавил, что для въезда в регион необходимо иметь цифровой Сovid-сертификат Европейского Союза, который будет действовать во всех странах блока с 1 июля.

В Аргентине широко используется российская вакцина, поэтому вопрос въезда в ЕС актуален для этой страны.

Испания уже открыла свои границы для вакцинированных от коронавируса, но решение не касается тех, кто получил две дозы "Спутник" V, а это большинство из тех, кто был вакцинирован в Аргентине.

Ранее сообщалось, что Хорватия будет признавать справки о прививках российской вакциной от коронавируса "Спутник V" для допуска путешественников на свою территорию.

В то же время однозначно неясно, будет ли это распространяться только на граждан ЕС и их родственников, или всех путешественников из третьих стран.