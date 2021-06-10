Прем'єр Франції пішов на карантин через коронавірус у дружини

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс пішов на семиденний карантин після того, як у його дружини виявили позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

В офісі глави уряду заявили, що Кастекс отримав першу дозу вакцини AstraZeneca проти COVID-19 і в середу ввечері мав негативний тест.

"Тим не менше, маючи контактний випадок, він перебуватиме в ізоляції протягом семи днів, згідно з правилами охорони здоров'я", - пояснили в офісі.

Раніше в середу Кастекс зустрівся з представниками громадськості, коли Франція ще більше послабила обмеження COVID-19 і вперше за кілька місяців дозволила відвідувати ресторани в приміщеннях та тренажерні зали.

Прем'єр відвідав ринок та спортивний зал у передмісті Парижа перед обідом з міністром економіки Брюно Ле Мером.

Він також взяв участь у першій з жовтня зустрічі міністрів майже у повному складі.