Премьер Франции ушел на карантин из-за коронавируса у жены
Премьер-министр Франции Жан Кастекс ушел на семидневный карантин после того, как у его жены обнаружили положительный результат теста на коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
В офисе главы правительства заявили, что Кастекс получил первую дозу вакцины AstraZeneca против COVID-19 и в среду вечером получил отрицательный тест.
"Тем не менее, имея контактный случай, он будет находиться в изоляции в течение семи дней, согласно правилам", - объяснили в офисе.
Ранее в среду Кастекс встретился с представителями общественности, когда Франция еще больше ослабила ограничения COVID-19 и впервые за несколько месяцев разрешили посещать рестораны в помещениях и тренажерные залы.
Премьер посетил рынок и спортивный зал в пригороде Парижа перед обедом с министром экономики Брюно Ле Мэром.
Он также принял участие в первой с октября встрече министров почти в полном составе.