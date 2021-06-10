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Премьер Франции ушел на карантин из-за коронавируса у жены

Четверг, 10 июня 2021, 17:21

Премьер-министр Франции Жан Кастекс ушел на семидневный карантин после того, как у его жены обнаружили положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В офисе главы правительства заявили, что Кастекс получил первую дозу вакцины AstraZeneca против COVID-19 и в среду вечером получил отрицательный тест.

"Тем не менее, имея контактный случай, он будет находиться в изоляции в течение семи дней, согласно правилам", - объяснили в офисе.

Ранее в среду Кастекс встретился с представителями общественности, когда Франция еще больше ослабила ограничения COVID-19 и впервые за несколько месяцев разрешили посещать рестораны в помещениях и тренажерные залы.

Премьер посетил рынок и спортивный зал в пригороде Парижа перед обедом с министром экономики Брюно Ле Мэром.

Он также принял участие в первой с октября встрече министров почти в полном составе.

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