Столтенберг поговорив із Зеленським про саміт НАТО та Росію

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту лідерів Альянсу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генсек написав у Twitter.

"Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні та неприйнятне військове нарощування Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці та заохотив їх процес реформ", - написав Столтенберг.

Spoke with President @ZelenskyyUa of our valued partner #Ukraine. We discussed the upcoming #NATOSummit, the security situation in the region & #Russia's unacceptable military build-up. I stressed our continued political & practical support & encouraged their reform process.