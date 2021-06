Столтенберг поговорил с Зеленским о саммите НАТО и России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита лидеров Альянса провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генсек написал в Twitter.

"Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и неприемлемое военное наращивание России. Я отметил нашу постоянную политическую и практическую поддержку и поддержал их процесс реформ", - написал Столтенберг.

Spoke with President @ZelenskyyUa of our valued partner #Ukraine. We discussed the upcoming #NATOSummit, the security situation in the region & #Russia's unacceptable military build-up. I stressed our continued political & practical support & encouraged their reform process.