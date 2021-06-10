Німецькі ядерні відходи залишаться у Франції після багаторічних переговорів

Німеччина і Франція домовилися про те, що 152 контейнери з ядерними відходами будуть оброблені в муніципалітеті Ла-Аг на північному заході Франції і більшість залишаться там.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

При цьому тільки від трьох до п'яти контейнерів повернуться до Німеччини, хоча вона за контрактом зобов'язана приймати назад свої ядерні відходи, перероблені за кордоном.

Згідно зі спільним документом міністерств економіки і навколишнього середовища Німеччини, від трьох до п'яти контейнерів з високорадіоактивними ядерними відходами повинні бути повернуті з Франції на тимчасове зберігання в південно-західній німецькій землі Баден-Вюртемберг до 2024 року.

Угода також передбачає фінансову компенсацію для Франції і 30 порожніх контейнерів, які також будуть зберігатися в Німеччині, що дозволить зрівняти рівень радіоактивності.

Однак розмір компенсації невідомий. Як пояснили в міністерстві, процес затягнувся так довго через "технічні труднощі".

Німеччина також зобов'язана прийняти назад ядерні відходи, які в даний час зберігаються в Селлафілді у Великій Британії.