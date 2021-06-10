Немецкие ядерные отходы останутся во Франции после многолетних переговоров

Германия и Франция договорились о том, что 152 контейнера с ядерными отходами будут обработаны в Ла-Аге на северо-западе Франции и большинство останутся там.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

При этом только от трех до пяти контейнеров вернутся в Германию, хотя Германия по контракту обязана принимать обратно свои ядерные отходы, переработанные за рубежом.

Согласно совместному информационному документу министерств экономики и окружающей среды Германии, от трех до пяти контейнеров с высокорадиоактивными ядерными отходами должны быть возвращены из Франции на временное хранилище в юго-западной немецкой земле Баден-Вюртемберг к 2024 году.

Соглашение также предусматривает финансовую компенсацию для Франции и 30 пустых контейнеров, которые также будут храниться в Германии, что позволит уравнять уровни радиоактивности.

Однако размер компенсации неясен. Как пояснили в министерстве, процесс затянулся так долго из-за "технических трудностей".

Германия также обязана принять обратно ядерные отходы, которые в настоящее время хранятся в Селлафилде в Великобритании.