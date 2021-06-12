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Франція: політика обсипали борошном  на мітингу проти Ле Пен

Субота, 12 червня 2021, 16:48

Під час одного з мітингів французьких лівих, було обсипано мукою лідера "Лівої партії" Жан-Люка Меланшона.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Мітинги 12 червня проводилися у кількох містах Франції. Прихильники лівих поглядів протестували протии "ультраправих ідей", а точніше – протии "Національного обєднання" Марін Ле Пен.

"Союз з крайніми правими більше не є табу, расистські та сексистські висловлювання і дії множаться, нападки на волі і соціальні права ростуть", - заявили організатори акції.

Інцидент стався  у Парижі – під час інтерв'ю невідомий обсипав Жан-Люка Меланшона борошном.

Сам Меланшон порівнює цей напад із нещодавнім ляпасом президенту Макрону. "Я не знаю, що було мотивом обсипати мене борошном. Проте  поріг насилля вже подолано",- заявив він.

Показово, що нападник вже встиг дати коментар французькій редакції Russia Today, заявивши, що причиною нападу э корупція всього політичного класу у країні. При цьому він заявив, що не вважає себе фашистом.

Нагадаємо, Жан-Люк Меланшона є засновником і лідером "Лівої партії". На президентських виборах 2012 року він посів четверте місце, здобувши підтримку більш ніж 11% французів.

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