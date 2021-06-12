Франция: политика обсыпали мукой на митинге против Ле Пен

Во время одного из митингов французских левых, было обсыпано мукой лидера "Левой партии" Жан-Люка Меланшона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой наLe Figaro.

Митинги 12 июня проводились в нескольких городах Франции. Сторонники левых взглядов протестовали протии "ультраправых идей", а точнее - протии "Национального объединения" Марин Ле Пен.

"Союз с крайне правыми больше не является табу, расистские и сексистские высказывания и действия множатся, нападки на свободе и социальные права растут", - заявили организаторы акции.

Инцидент произошел в Париже - во время интервью неизвестный осыпал Жан-Люка Меланшона мукой.

Jean-Luc Mélenchon (ainsi que les journalistes sur place) viennent d'être enfarinés par une personne non identifiée à la #MarcheDesLibertés. Réaction de #Mélenchon : "Je suis vivant tout va bien ce n'est que de la farine". #12juin pic.twitter.com/TnQNh1uiyn — BLAST (@blast_france) June 12, 2021

Сам Меланшон сравнивает это нападение с недавним пощечиной президенту Макрона. "Я не знаю, что было мотивом осыпать меня мукой. Однако порог насилия уже преодолен", - заявил он.

Показательно, что инициатор конфликта уже успел дать комментарий французской редакции Russia Today, заявив, что причиной нападения э коррупция всего политического класса в стране. При этом он заявил, что не считает себя фашистом.

Напомним, Меланшон является основателем и лидером "Левой партии". На президентских выборах 2012 года он занял четвертое место, получив поддержку более 11% французов.