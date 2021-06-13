Швейцарія першою з країн Заходу може заборонити пестициди

Швейцарія може стати другою країною світу, що заборонить використання пестицидів.

Референдум щодо цього питання у неділю відбувається в країні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ініціатива, винесена на всенародне опитування, спрямована на заборону використання штучних пестицидів протягом 10 років. У глобальному масштабі хімічні речовини заборонені тільки в Бутані.

Читайте також Європол вилучив рекордну кількість нелегальних пестицидів

Прихильники заборони кажуть, що продукція таких агрохімічних гігантів, як швейцарська Syngenta, німецькі Bayer і BASF, загрожує здоров'ю і навколишньому середовищу.

"Життєво важливо, щоб ми припинили використання пестицидів, які викликають серйозні проблеми зі здоров'ям у людей сьогодні і накопичують проблеми для майбутнього", - сказала Антуанетт Гілсон, співавтор ініціативи щодо заборони пестицидів.

Виробники заявляють, що їх пестициди проходять суворі тестування і без них врожайність різко впала б.

Багато фермерів кажуть, що заборона призведе до зростання цін на продукти харчування, зниження робочих місць і збільшення імпорту продуктів харчування.

Читайте також ЄС планує скоротити використання пестицидів і просувати органічне фермерство

Швейцарці також приймають рішення щодо окремої ініціативи про питну воду, яка стверджує, що штучні пестициди забруднюють воду в країні. Ініціатива пропонує перенаправити субсидії фермерам, які не використовують хімічні речовини.

В ході надзвичайно "гарячої" кампанії прихильникам ініціативи погрожували смертю, а фермери скаржилися, що відчувають себе в облозі громадян, які не розуміють їхнього способу життя.

У разі схвалення пропозиції до конституції внесуть поправки, в той час як уряд розробляє відповідні закони для розгляду парламентом.

Крім того, швейцарці окремо голосуватимуть щодо законів про боротьбу з тероризмом, скорочення викидів CO2 і надання екстреного фінансування у зв’язку з пандемією COVID-19.