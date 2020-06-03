Європол вилучив рекордну кількість нелегальних пестицидів

Європол у рамках спецоперації вилучив рекордну кількість нелегальних пестицидів, їхня вартість може становити до 94 млн євро.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Європолу.

У рамках глобальної спецоперації Silver Axe, яка проходила між 13 січня та 25 квітня, вилучили 1346 тонн нелегальних пестицидів. Це майже удвічі більше, ніж у минулому році.

"Цієї кількості достатньо, щоб обробити більшу площу, ніж усі сільськогосподарські землі Німеччини – близько половини її території, та близько 75% сільськогосподарських земель Францїі", - зазначають у повідомленні.

В операції брали участь 32 країни – 26 членів ЄС та інші, у тому числі Україна.

У рамках операції правоохоронці здійснили перевірку близько 3 тисяч тонн пестицидів. У підсумку вилучили 1346 тонн контрафактних пестицидів, їхню вартість оцінюють орієнтовно у 94 мільйони євро.

Відкрили 260 розслідувань, двох причетних до порушень затримали. 8 розслідувань ще тривають – у Бельгії, Франції, Німеччині, Польщі, Словенії та Швейцарії.

Як зазначають у повідомленні, контрафактні пестициди можуть займати 10-14% європейського ринку. Серед них – підробки продукції інших компаній та продукція із забороненими речовинами, незаконно ввезена продукція.

Це питання не лише інтересу компаній, чия продукція підробляється, але й загроза для здоров’я людей та довкілля, оскільки нелегальні пестициди не проходять контролю безпеки.

За останні 5 операцій, що проводяться щорічно з 2015 року, вилучили 2568 тонн нелегальних пестицидів.

Нагадаємо, на початку травня Європол повідомив про виявлення понад 19 000 археологічних артефактів та інших творів мистецтва у рамках глобальної операції, спрямованої на ліквідацію міжнародних мереж незаконної торгівлі предметами мистецтва та антикваріату.