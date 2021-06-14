Саміт НАТО обговорить з Байденом його майбутню зустріч з Путіним

Лідери держав-членів НАТО використають саміт в Брюсселі 14 червня для того, щоб проконсультуватися з президентом США Джо Байденом напередодні його зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це на брифінгу в понеділок перед початком саміту лідерів Альянсу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

Генсек розповів, що лідери Альянсу обговорять широке коло питань на зустрічі, включаючи Росію.

"Наші відносини з Росією перебувають на найнижчому рівні з часів завершення холодної війни через агресивні дії Росії. Я впевнений, що лідери Альянсу підтвердять наш подвійний підхід до Росії", - сказав Столтенберг, нагадавши, що він полягає у міціній обороні і діалозі.

Разом з тим Столтенберг заявив, що НАТО вітає факт майбутньої зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Владіміром Путіним.

"Ми використаємо цю зустріч, щоб провести консультації з президентом Байденом напередодні його зустрічі з Владіміром Путіним", - зазначив генсек.

Він наголосив, що НАТО буде продовжувати посилювати свою колективну оборону на тлі агресивних дій РФ.

Як відомо, двостороння зустріч президентів РФ і США відбудеться 16 червня в Брюсселі.

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Відео заяви генсека з тезовими українськими субтитрами дивіться на каналі ЄвроПравди.