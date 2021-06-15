Перший штат США скасував карантинні обмеження: там вакцинували 80% населення

В американському штаті Вермонт вакцинували понад 80% населення, і він став першим в США, де скасували всі карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Вермонт перевищив поріг у неділю, коли штат вакцинував 1151 осіб, досягнувши рівня 80,2% серед тих, хто старше 12 років, і має щонайменше одне щеплення. Мета була досягнута через 15 місяців після того, як губернатор Філ Скотт 13 березня 2020 року оголосив надзвичайний стан.

В даний час штат вакцинував 81,1% населення старше 18 років, що перевищує поставлену президентом Байденом мета - 70% людей у ​​віці 18 років і старше.

У понеділок Вермонт повідомив про один новий випадок COVID-19. За останній місяць в штаті через коронавірус померла одна людина.

"Наш штат показав світу, що все можливо, коли у вас є група людей з правильним ставленням, що стежать за даними і тих, хто довіряє медичній науці", - сказав Скотт.

Незважаючи на те, що найближча мета була досягнута, впровадження вакцини в Вермонті не припиниться, і штат буде продовжувати вакцинацію якомога більшого числа людей.

"Тому що кожен укол, зроблений сьогодні, завтра і в найближчі тижні, так само важливий, як і ті, які ми зробили вчора", - додав губернатор.

Вермонт, який розташований на заході США поблизу кордону з Канадою, є другим найменшим штатом за кількістю населення, там проживають близько 625 тисяч осіб.