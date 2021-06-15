Первый штат США отменил карантинные ограничения: там вакцинировали 80% населения

В американском штате Вермонт вакцинировали более 80% населения, и он стал первым в США, где отменили все карантинные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Вермонт превысил порог в воскресенье, когда штат вакцинировал 1151 человека, достигнув уровня 80,2% среди тех, кто старше 12 лет, и имеет по меньшей мере одну прививку. Цель была достигнута через 15 месяцев после того, как губернатор Фил Скотт 13 марта 2020 года объявил чрезвычайное положение.

В настоящее время штат вакцинировал 81,1% населения старше 18 лет, что превышает поставленную президентом Байденом цель - 70% людей в возрасте 18 лет и старше.

В понедельник Вермонт сообщил об одном новом случае COVID-19. За последний месяц в штате от коронавируса умер один человек.

"Наш штат показал миру, что все возможно, когда у вас есть группа людей с правильным отношением, которые следят за данными, и те, кто доверяет медицинской науке", - сказал Скотт.

Несмотря на то, что ближайшая цель была достигнута, внедрение вакцины в Вермонте не прекратится, и штат будет продолжать вакцинацию можно большего числа людей.

"Потому что каждый укол, сделанный сегодня, завтра и в ближайшие недели, так же важен, как и те, которые мы сделали вчера", - добавил губернатор.

Вермонт, который расположен на западе США вблизи границы с Канадой, является вторым наименьшим штатом по численности населения, там проживают около 625 000 человек.