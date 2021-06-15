В Англії готуються відкрити реєстрацію на щеплення для усіх дорослих

В Англії до кінця цього тижня планують відкрити реєстрацію на щеплення від коронавірусу для усіх людей віком від 18 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це заявив очільник Нацслужби охорони здоров’я Англії.

Посадовець розповів також, що зараз в Англії зайнято лише 1% ліжкомісць для коронахворих, та завдяки вакцинації помітно змінився вік пацієнтів, які потрапляють до лікарні. Якщо у січні 60% складали люди віком від 65 років, зараз понад 70% пацієнтів - віком до 65 років, у яких більші шанси на повноцінне одужання.

За його словами, до 19 липня - нової очікуваної дати завершення карантину - вже дві третини населення регіону мають бути вакциновані обома дозами.

На цей час в Англії реєстрація на щеплення відкрилась для 23-24-річних.

У Шотландії продовжують реєструвати групу 30+, хоча в окремих районах вакцинація поширилася вже на всіх дорослих.

В Уельсі та Північній Ірландії реєстрація вже відкрита для всіх охочих. В Уельсі, на додачу, очікують, що до 14 червня принаймні першою дозою провакцинують усе доросле населення.

Нагадаємо, напередодні Британія відклала скасування усіх карантинних обмежень з 21 червня на 19 липня - у зв’язку з тривожним поширенням індійського штаму коронавірусу.