В Англии готовятся открыть регистрацию на прививки для всех взрослых

В Англии до конца этой недели планируют открыть регистрацию на прививку от коронавируса для всех людей в возрасте от 18 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявил глава Нацслужбы здравоохранения Англии.

Чиновник рассказал также, что сейчас в Англии занято лишь 1% койкомест для коронавирусных больных, и благодаря вакцинации заметно изменился возраст пациентов, попадающих в больницу. Если в январе 60% составляли люди в возрасте от 65 лет, сейчас более 70% пациентов - в возрасте до 65 лет, у которых больше шансов на полноценное выздоровление.

По его словам, до 19 июля - новой ожидаемой даты завершения карантина - уже две трети населения региона должны быть вакцинированы обеими дозами.

В настоящее время в Англии регистрация на прививку открылась для 23-24-летних.

В Шотландии продолжают регистрировать группу 30+, хотя в отдельных районах вакцинация распространилась уже на всех взрослых.

В Уэльсе и Северной Ирландии регистрация уже открыта для всех желающих. В Уэльсе, вдобавок, ожидают, что до 14 июня по крайней мере первой дозой провакцинируют все взрослое население.

Напомним, накануне Великобритания отложила отмену всех карантина с 21 июня на 19 июля - в связи с тревожным распространением индийского штамма коронавируса.