Уряд Латвії скасував вимогу носіння масок на вулиці

Уряд Латвії у вівторок скасував вимогу використовувати маски на вулиці, де спостерігається інтенсивний рух людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Йдеться про місця вуличної торгівлі, тераси кафе і ресторанів, заходи і тому подібні місцях.

Оскільки двотижневий показник захворюваності впав нижче 200 випадків на 100 000 жителів, Міністерство охорони здоров'я Латвії вважає допустимим переглянути обмеження.

Тепер маски треба використовувати тільки всередині приміщень.

Крім того, поправки дозволяють отримати сертифікат Covid-19 в державних і муніципальних центрах обслуговування клієнтів.

А також надалі в системі е-здоров'я можна буде робити позначку про щеплення від Covid-19, зроблене за межами Латвії. Спочатку можна буде відзначати вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів, а пізніше до них будуть додані вакцини, затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.