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Байден запропонував кандидата на посаду посла США в НАТО

Середа, 16 червня 2021, 08:38

Президент Сполучених Штатів Джо Байден представив кандидатів на посади послів в декількох країнах і організаціях, в тому числі в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Глава держави запропонував призначити на посаду глави місії в НАТО свою давню радницю з питань зовнішньої політики Джуліанну Сміт.

Крім того, Байден запропонував на посаду посла в Ізраїлі колишнього заступника держсекретаря і банківського топменеджера Тома Нідеса.

Представником США в Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) Байден запропонував призначити пілота Чеслі "Саллі" Салленбергера. Він став відомий всьому світу у 2009 році після подій, що отримали назву "Чудо на Гудзоні".

Салленбергер став національним героєм і знаменитістю після успішної вимушеної посадки пасажирського лайнера на річку Гудзон, викликаної зіткненням з птахами над Нью-Йорком. В результаті аварійної посадки на воду постраждала лише одна людина.

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