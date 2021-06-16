Байден предложил кандидата на должность посла США в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден представил кандидатов на должности послов в нескольких странах и организациях, в том числе в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Глава государства предложил назначить на должность главы миссии в НАТО своего давнего советника по внешней политике Джулианну Смит.

Кроме того, Байден предложил на должность посла в Израиле бывший заместитель госсекретаря и банковского топ-менеджера Тома Нидеса.

Представителем США в Совете Международной организации гражданской авиации (ICAO) Байден предложил назначить пилота Чесли "Салли" Салленбергера. Он стал известен всему мира в 2009 году после событий, получивших название "Чудо на Гудзоне".

Салленбергер стал национальным героем и знаменитостью после успешной вынужденной посадки пассажирского лайнера на Гудзон, вызванной столкновением с птицами над Нью-Йорком. В результате аварийной посадки на воду пострадал лишь один человек.