Ірландія з 19 липня дозволить в'їзд вакцинованим мандрівникам з-за меж ЄС

Ірландія з 19 липня дозволить в’їзд з туристичною метою для мандрівників з третіх країн, в тому числі з України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація оприлюднена на сайті уряду.

"З 19 липня Ірландія приєднається до підходу ЄС щодо несуттєвих подорожей до ЄС з третіх країн. Щоб захистити своїх громадян від імпорту штамів, на рівні ЄС буде скоординований механізм "екстреного гальмування", який швидко реагуватиме на появу штаму, що викликає занепокоєння", - йдеться у повідомленні.

Якщо мандрівник має підтвердження вакцинації, йому не потрібно буде проходити тестування та карантин, пов’язані з подорожами.

За відсутності підтвердження вакцинації необхідно буде надати докази негативного результату ПЛР-тесту, зробленого за 72 годин до прибуття до країни. Після цього необхідно пройти карантин і здати другий ПЛР-тест.

Перед приїздом до Ірландії усім мандрівникам необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Важливо нагадати, що громадянам України потрібна віза для подорожей до Ірландії.

Нагадаємо, 8 червня у Києві вперше в історії двосторонніх відносин розпочало роботу посольство Ірландії - до цього ірландський посол у Празі працював в Україні за сумісництвом.

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