Ирландия с 19 июля разрешит въезд вакцинированным путешественникам из-за пределов ЕС

Ирландия с 19 июля разрешит въезд с туристической целью для путешественников из третьих стран, в том числе из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация обнародована на сайте правительства.

"С 19 июля Ирландия присоединится к подходу ЕС относительно несущественных путешествий в ЕС из третьих стран. Чтобы защитить своих граждан от импорта штаммов, на уровне ЕС будет скоординированный механизм "экстренного торможения", который будет быстро реагировать на появление штамма, вызывающего беспокойство", - говорится в сообщении.

Если у путешественника есть подтверждение вакцинации, ему не нужно будет проходить тестирование и карантин, связанные с путешествиями.

При отсутствии подтверждения вакцинации необходимо будет предоставить доказательства отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часов до прибытия в страну. После этого необходимо пройти карантин и сдать второй ПЦР-тест.

Перед приездом в Ирландию всем путешественникам необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Важно напомнить, что гражданам Украины нужна виза для поездок в Ирландию.

Напомним, 7 июня в Киеве впервые в истории двусторонних отношений начало работу посольство Ирландии - до этого ирландский посол в Праге работал в Украине по совместительству.

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