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У Нідерландах пропонують безкоштовний оселедець як стимул для вакцинації

П'ятниця, 18 червня 2021, 13:41

У Нідерландах будуть безкоштовно пропонувати оселедець в центрах вакцинації від коронавірусу всім, хто прийде зробити щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Перші партії Hollandse nieuwe, або голландського оселедця нового сезону, традиційного делікатесу, розподіляються по центрах вакцинації по всій країні як заохочення для людей.

У Нідерландах і без того високий рівень готовності до вакцинації - опитування показують, що понад 80% населення хочуть зробити щеплення, - але влада каже, що всяке заохочення вітається.

Перша бочка Hollandse nieuwe - молодого оселедця, спійманого з середини травня, коли її жирність вважається правильною, зазвичай продається з аукціону.

Але цього року, коли аукціон був неможливий через Covid-обмеження, її подарували голові муніципальної служби охорони здоров'я, що організує кампанію вакцинації в країні.

Ще більше бочок було відправлено до центрів вакцинації по всій країні, де риба пропонується персоналу і всім, хто приходить на укол.

Нагадаємо, у США оголосили переможницю лотереї для вакцинованих, якій дістався $1 млн за щеплення.

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