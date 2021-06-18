В Нидерландах предлагают бесплатную селедку как стимул для вакцинации

В Нидерландах будут бесплатно предлагать сельдь в центрах вакцинации от коронавируса всем, кто придет сделать прививку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Первые партии Hollandse nieuwe, или голландской сельди нового сезона, традиционного деликатеса, распределяются по центрам вакцинации по всей стране в качестве поощрения для людей.

В Нидерландах и без того высокий уровень готовности к вакцинации - опросы показывают, что более 80% населения хотят сделать прививку, - но власти говорят, что всякое поощрение приветствуется.

Первая бочка Hollandse nieuwe - молодой сельди, пойманной с середины мая, когда ее жирность считается правильной, обычно продается с аукциона.

Но в этом году, когда аукцион был невозможен из-за Covid-ограничения, ее подарили главе муниципальной службы здравоохранения, которая организует кампанию вакцинации в стране.

Еще больше бочек было отправлено в центры вакцинации по всей стране, где рыба предлагается персоналу и всем, кто приходит на укол.

Напомним, в США объявили победительницу лотереи для вакцинированных, которой достался $1 млн.